Як омолодити організм

Життя з погляду медицини - це безперервний процеси обміну речовин. Коли людина народжується, вони - у нормі, всі клітини здорові (якщо була здорова мама). Захищає нас імунна система.

Клітини живуть, працюють, старіють і "з`їдаються" клітинами імунної системи (вона покликана знищувати патогенні мікроорганізми, чужорідні речовини, які утворюються в організмі або проникають в нього). А батьки годують дитини їжею з консервантами, стабілізаторами тощо. Малюк бігає по вулиці, дихає вихлопними газами. Збільшується кількість токсинів, що потрапляють в організм. У імунної системи додається роботи: вона бореться з новими токсинами, а до старих клітин "не доходять руки". Потім - дитина застудилася, підвищилася температура. Застудні захворювання частіше викликають віруси. Антибіотики на них зовсім не впливають, а імунну систему пригноблюють. З`являються патогенні бактерії, створюючи додаткове навантаження для імунної системи. Боротьба зі старими клітинами знов відкладається.

При обміні речовин в організмі утворюються шлаки, які можуть привести до запалення, підвищення температури. Застосовуючи засоби, які знижують температуру, хворий не дає можливості організму "спалювати" шлаки і тому вони накопичуються в тканинах. Процес набуває ознак хронічного і поширеного (наприклад, артрит переходить в поліартрит).

Один із способів зниження імунітету - нераціональне харчування і ожиріння. При надлишку в їжі жирів, імунні клітини підшкірної клітковини макрофаги з`їдають крапельки жиру, при цьому відбувається їх "жирове отруєння". Макрофаги вилучаються із системи імунологічного контролю, можливість розвитку онкозахворювання зростає.

Зі збільшенням маси тіла на 55%, зростає частота онкологічних захворювань у жінок, на 33% - у чоловіків, в порівнянні з людьми з нормальною вагою.

Пригноблюють імунну систему стреси, гіподинамія. Ми і самі не сприяємо очищенню організму від токсинів, а навпаки накопичуємо їх у організмі.

Боротьба організму з токсинами виражається через пронос, блювоту, утворення гнійників, свищів, виразок, появу кашлю з великою кількістю мокротиння, посилене потовиділення. Прагнучи "зняти" препаратами неприємні симптоми, хворий продовжує накопичувати шлаки в органах системи виділення (нирках, печінці, шкірі, шлунково-кишковому тракті). В організмі людини щодня утворюється 10 000 онкоклітин. З ними здорова імунна система здатна впоратися, але, як вже наголошувалося, до цього не завжди "доходять руки". Зростає імовірність того, що якусь патологію вона таки пропустить.

З віком проблем більшає. Варто тільки спожити забруднений продукт, як імунний щит "забуває" про старі клітини. Біологічний вік - це співвідношення молодих і старих клітин. Одна людина веде здоровий спосіб життя, і система виділення працює добре, очищає, омолоджує організм. Інший їсть, що хоче, дихає загазованим повітрям, тим самим наближаючи старість.

Важливість правильного харчування підкреслювали лікарі всіх часів і народів. Так, нестача вітаміну А може призвести до посилення утворення ракових клітин. Водночас 2-3 терті морквини із сметаною щодня - чудовий профілактичний засіб.

Для фізичної, розумової діяльності потрібна енергія. Ми одержуємо її з їжі, напоїв. За допомогою кисню все це спалюється, синтезується в компоненти тіла, в клітини. Нормальному обміну речовин сприяють вітаміни, мікроелементи. При дефіциті згаданого вітаміну А виникають гострі, потім хронічні недуги, кількість токсинів збільшується, що і приводить до онкозахворювань. Вітамін А запобігає виникненню 80% пухлин! Онкопроцесс триває роками. Починається він з декількох десятків змінених клітин. Сильна імунна система з цим справляється, ослаблена - ні. Пухлина росте. Але таку невелику кількість клітин аналізи не виявлять, онкотест не завжди достовірний. Традиційні методи діагностики виявлять пухлину, коли вона досягне розмірів 1-2 см. Потрібна квантова комп`ютерна діагностика, яка виявить причини розвитку пухлин.

Але ми одержали позитивний онкотест, "зловили" мікрогрупу. Наприклад, в легенях. Роблять рентгенівський знімок - а він нічого не показує. Що далі? Лікарі вирішують: хай пухлина "підросте", побачимо її локалізацію, тоді і лікуватимемо: опромінювати або оперувати. Не проводити ж токсичну хіміотерапію - раптом онкотест дав збій?

Але існує багато методик, засобів боротьби з раковими клітинами.

Перший шлях - пошук речовин, які припиняють ріст пухлин. У літературі описані різні препарати, лікування болиголовом, чистотілом, соком моркви, волоськими горіхами, барвінком рожевим...

Другий шлях - захищати організм від "сміття". Коли в процесі еволюції формувалася імунна система, не було пестицидів і решти "непотребу", який потрапляє до нас з їжею, водою, повітрям. Системі виділення допомагають: жовчогінні засоби підсилюють роботу печінки, сечогінні, - нирок, є сорбенти для кишечника... Все це необхідно здоровій людині, щоб не хворіти, а хворому - для самоочищення і одужання. Ви здивуєтеся, але для профілактики онкозахворювань потрібно всього лише щодня з`їдати 2-3 морквини із сметаною. Та оптимізувати спосіб життя.

Третій шлях, екстремальний, - хірургічний. Пожертвувати малим ради великого, видалити накопичені "мішки із сміттям". Проте система виділення і після цього не стане працювати краще. І замість одного "мішка" утворюється інший. Видалили жінці матку - починаються або посилюються проблеми зі щитовидкою, молочними залозами. Все взаємозв`язано.

Шлях четвертий - прийом рослин з фотодинамічними властивостями. Працюють з рослинами-фотосенсибілізаторами. Це кріп, петрушка, звіробій, ряска, спіруліна... Всі вони містять речовини, що підсилюють чутливість клітин до випромінювань. Особливий вид спіруліни містить хлорин Е6. особливість цієї речовини в тому, що, потрапляючи в старі з ознаками генетично чужорідної інформації клітини (мікроорганізми, онкоклітини), він вбудовується в їхні клітинні мембрани, а під дією сонячного світла або звичайної лампи розжарювання окисляє ці мембрани, унаслідок чого клітини вмирають. Імунній системі залишається лише видалити їх залишки через органи системи виділення.

Найбільший оновлюючий ефект спостерігається в осередках інфекцій. І знаходить своє застосування при туберкульозі, гепатиті С... Хлорин Е6 вибірково діє на чужорідні клітини (зокрема онкоклітини), де він вибірково накопичується (окрім кісткової тканини). І не впливає на здорові клітини. Після його застосування не потрібно хіміотерапія. Я спостерігав, як у хворих буквально щодня зменшувалися пухлини (молочної залози). Засіб ефективний на всіх стадіях раку (на четвертій - надовго підтримує хворого, полегшує життя).

Але самолікування не рекомендується, дози і правила прийому препарату, супутні засоби повинен визначити фахівець.

Міцного Вам здоров`я. І розумного до нього відношення.

Борис СКАЧКО, лікар, фітотерапевт, автор 20 книг і брошур, більше 200 популярних і 40 наукових статей по фітотерапії, здоровому способу життя