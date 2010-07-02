У США закінчився термін придатності 40 млн доз вакцин від грипу H1N1

У США закінчився термін придатності 40 мільйонів доз вакцин проти грипу H1N1, закуплених державою від початку пандемії грипу в 2009 році. Термін придатності ще 30 мільйонів доз препаратів закінчиться найближчим часом, повідомляє AP. Імовірніше, значан частина цих вакцин також не буде використана за призначенням.

Всього для імунізації населення США у кількох найбільших фармацевтичних компаній було закуплено близько 162 мільйонів доз вакцини проти грипу A/H1N1. Таким чином, обсяг невикористаних вакцин і таких, що підлягають знищенню, може перевищити 43 відсотки від загального обсягу держзакупівель.

Щорічно в США утилізуються мільйони доз прострочених вакцин проти сезонних штамів грипу, проте їх кількість рідко перевищує 10 відсотків від загального обсягу закуплених державою перед початком сезонних епідемій.

За словами представників американського МОЗ, вакцини проти пандемічного штаму грипу закуповувалися виходячи з найгіршого сценарію розвитку пандемії. "Незатребуваних вакцин дійсно багато, тим не менш, бути підготовленим до гіршого куди більш прийнятно, ніж зіткнутися з нестачею ліків", - заявив представник міністерства Білл Хол.

Однією з причин надлишку вакцин проти нового грипу стала їх висока ефективність. Як з`ясувалося після початку вакцинації, для захисту від зараження вірусом A/H1N1 виявилося достатньо однієї дози вакцини, а не двох, як передбачалося раніше. Крім того, великі партії вакцини продовжували закуповуватися вже після того, як пік захворюваності новим грипом у США був пройдений. Таким чином американська влада готувалася до другої хвилі пандемії, якої, проте не було.

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