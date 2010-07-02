Що вище IQ, то менше хвороб

Американські вчені виявили, що у певних регонах планети з найменшими показниками середнього коефіцієнта інтелекту (IQ) населення спостерігається найвищий рівень інфекційних захворювань.

Дослідники з Університету Нью-Мексико в Альбукерке використовували дані по середньому IQ, виміряному в 113 країнах і оціненого побічно ще в 79, з третього видання книги Ричарда Лінна і Тату Ванханена "IQ і добробут нації". Згідно з цими даними, найбільш високий средньонаціональний IQ (107) спостерігається у Гонконгу, а найбільш низький - у ряді найбідніших африканських країн.

Вчені зіставили показники IQ з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я за кількістю років здорового життя, втрачених в результаті інфекційних захворювань. Вони також врахували такі чинники, як харчування та освіта жителів, ВВП країни і її кліматичні особливості.

З`ясувалося, що показник інтелекту корелює з поширеністю інфекцій значно більше, ніж з усіма іншими чинниками. Більш того, побудована вченими статистична модель зв`язку IQ з різними медичними, природними, культурними і соціоекономічними чинниками також вказала на провідну роль інфекційних захворювань.

Дослідник Крістофер Еппіг припустив, що виявлена залежність може бути обумовлена енерговитратами організму на боротьбу з інфекцією, які "обкрадають" мозок в процесі його розвитку, обмежуючи інтелект. З іншого боку, можливий зворотній зв`язок: люди з низьким IQ приділяють менше уваги гігієнічним заходам, що підвищує ризик зараження інфекційними захворюваннями.

medportal.ru