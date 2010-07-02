Виділено ще 15 млн. грн. на лікування онкохворих за кордоном

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік».

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 17 червня.

Законом збільшено на 15 млн. грн. видатки державного бюджету України за бюджетною програмою "лікування громадян України за кордоном", спрямувавши їх на фінансування проведення операцій хворим дітям та дорослим, які потребують трансплантації кісткового мозку та знаходяться на черзі в Міністерстві охорони здоров’я України.