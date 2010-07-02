Одеса: можна купатися на всіх пляжах

На підставі результатів бактеріологічних досліджень морської води від 29 червня морське водокористування дозволено на всіх пляжах Одеси та Одеської області.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, незадовільним залишається санітарно-технічний стан пляжу "Чорноморка", з 9 квітня його закрито постановою головного державного санітарного лікаря Київського району Одеси.

Моніторинг якості морської води продовжується у плановому режимі щотижнево. Патогенної мікрофлори в досліджених пробах морської води не виявлено. Епідемічна ситуація в Одесі стабільна.