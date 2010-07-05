Київ: внаслідок падіння гойдалки ледь не загинула дитина

У Києві у дворі будинків 12-в та 12-г по вулиці Тимофія Шамрила у Шевченківському районі внаслідок падіння гойдалки ледь не загинула дитина, що гралася поруч на дитячому майданчику.

Як повідомила УНІАН ініціативна група мешканців цих будинків, дитячий майданчик уже давно перебуває в аварійному стані і потребував повної заміни, проте комунальні служби його вже декілька років навіть не фарбували.

“Більше того, представники влади взагалі вважали, що цей майданчик не потрібен дітям, а краще зробити автостоянку. Мешканці навколишніх будинків багато разів зверталися до Київської міської державної адміністрації, Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, КП ЖЕК «Дегтярівський» щодо оновлення дитячого майданчику. Відповідей та реакції – нуль”, йдеться у повідомленні.