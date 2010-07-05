Огіркова дієта на 7 днів

Для цієї дієти на день нам знадобиться 1-1,5 кг огірків. Зразкове меню:

День 1

Сніданок: два огірки, шматочок чорного хліба

Обід: огірковий суп (можна на кефірі), яблуко

Вечеря: огірковий салат із зеленню і рослинною олією

День 2

Сніданок: огірок, шматок хліба

Обід: 50 г м`яса, салат з огірка і зелені, можна додати редис і цибулю

Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією

День 3

Сніданок: два огірки, шматочок хліба

Обід: 100 г риби відварної і 100 г відварної крупи (краще рис). Огірок

Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією

День 4

Сніданок: огірок, шматок хліба

Обід: 100 г рису, 20г сиру, огірок

Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією

День 5

Сніданок: два огірки, шматок хліба

Обід: салат з огірка, капусти, редиски і моркви

Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією

День 6

Сніданок: огірок, шматок хліба

Обід: огірковий суп (можна на кефірі), 1 яйце, груша

Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією

День 7

Сніданок: два огірки, шматок хліба

Обід: огірковий суп (можна на кефірі), яблуко

Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією

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