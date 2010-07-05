Огіркова дієта на 7 днів
Знадобиться 1-1,5 кг огірків
Для цієї дієти на день нам знадобиться 1-1,5 кг огірків. Зразкове меню:
День 1
Сніданок: два огірки, шматочок чорного хліба
Обід: огірковий суп (можна на кефірі), яблуко
Вечеря: огірковий салат із зеленню і рослинною олією
День 2
Сніданок: огірок, шматок хліба
Обід: 50 г м`яса, салат з огірка і зелені, можна додати редис і цибулю
Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією
День 3
Сніданок: два огірки, шматочок хліба
Обід: 100 г риби відварної і 100 г відварної крупи (краще рис). Огірок
Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією
День 4
Сніданок: огірок, шматок хліба
Обід: 100 г рису, 20г сиру, огірок
Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією
День 5
Сніданок: два огірки, шматок хліба
Обід: салат з огірка, капусти, редиски і моркви
Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією
День 6
Сніданок: огірок, шматок хліба
Обід: огірковий суп (можна на кефірі), 1 яйце, груша
Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією
День 7
Сніданок: два огірки, шматок хліба
Обід: огірковий суп (можна на кефірі), яблуко
Вечеря: салат з огірка і зелені з рослинною олією