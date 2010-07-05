Інтернет-сайти торгують фальшивими антибіотиками

Начальник Національного центрального бюро (НЦБ) Інтерполу при МВС РФ Тимур Лахонін повідомив про те, що в ході масштабної міжнародної операції "Пангія-2" під егідою Інтерполу виявлено 1,2 тис. інтернет-сайтів, через які розповсюджувалися підроблені ліки.

За його словами, ця операція проводилася одночасно на території 25 країн. «Її метою було припинення фактів незаконної реалізації підроблених лікарських засобів. Було встановлено, що найчастіше продаються фальшиві антибіотики, контрацептиви, стероїди", - повідомив Тимур Лахонін.

Також він відзначив, що було виявлено 1,2 тисячі інтернет-сайтів, через які розповсюджувалися підроблені ліки. 153 з них вже закриті, відносно 127 зараз проводиться розслідування.

Глава російського бюро Інтерполу заявив, що найближчим часом буде проведений третій етап цієї операції.

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