Чорниця - подарунок для очей

Багато хто знає як аксіому: чорниця корисна для наших очей. А ось за рахунок чого вона їм допомагає? Виявляється, маленькі фіолетові «намистини» багаті біофлавоноїдом, яким цілющі для нашої судинної системи, зокрема для дрібних судин очей. Тому чорницю навіть рекомендують льотчикам для поліпшення зору, настільки сильно вона «працює». Олена Вітальевна Cвитко жартує, що чорницю зараз потрібно є відрами — особливо тим, хто страждає від глаукоми, катаракти, короткозорості або далекозорості. Насправді достатньо буквально 1 ст. в день, щоб ви відчули на собі її цілющий ефект.

Але, на жаль, «століття» чорниці коротке, тому нею бажано запастися. Ягоду можна засушити, заздалегідь вимивши і перебравши, можна заморозити. Причому, за словами Олени Світко, ягоди при заморожуванні краще всього пересипати цукром, не пропускаючи через м`ясорубку: вони пустять небагато сік і взимку будуть як свіжі. А із засушених ягід лікар-натуропат пропонує зробити таке зілля: дрібно перемелюємо чорницю на кофемолці, беремо 1 частину одержаного порошку, змішуємо з 1-ою частиною червоного гострого перцю, 1-ою частиною меленого кореня імбиру і 1-ою частиною очанки. Складаємо цю суміш в суху банку і приймаємо по 1 ч. л. протягом дня кілька разів, запиваючи водою. А ще краще відваром з листочків чорниці (вони також корисні для зору, а також для підшлункової залози і нирок). Таке зілля «розбиває» тромби, покращує мозковий кровообіг, таким чином будучи профілактикою інсульту. Також поліпшуються зір, пам`ять, загальний стан організму, а завдяки перцю і імбиру нормалізується робота шлунково-кишкового тракту. Протипоказань до прийому цього гострого чорничного порошку немає. Його можна навіть давати на кінчику ножа один раз в день дітям.

segodnya.ua