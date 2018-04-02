Чи можна їсти м`ясо влітку

М`ясо від м`яса відрізняється, і деякі його види в певних випадках можуть бути небезпечні для здоров`я. Про те, кому яке м`ясо підходить, ми поговорили з гастроентерологом Київської міської клінічної лікарні №9 Ганною Ващенко.

СВИНИНА

Свинина — зимове м`ясо. Завдяки високому вмісту жирів воно добре зігріває організм і відновлює сили. У ній багато магнію і цинку, які позитивно впливають на потенцію і серцево-судинну систему. Також свинина містить амінокислоту лізин, яка необхідна для нормального формування кісток. Одна порція свинячої печінки здатна забезпечити людині місячний запас вітаміну В12, а улюблене сало містить селен і арахидонову кислоту, таким чином, будучи і засобом від депресії, і своєрідною фабрикою з вироблення важливих гормонів.

Але! Влітку, через високий вміст жирів, свинина дуже довго перетравлюється в шлунку, і організм виділяє тепло, якого і так в спеку досить. Свинину не можна їсти при атеросклерозі. Її жир трансформується в «поганий» холестерин — провокатор атеросклерозних бляшок. Через тяжкість для ШКТ свинина протипоказана при холециститі і хворобах печінки. Слід обмежити споживання свинини при екземі: у ній багато стеаринової і пальмітинової жирних кислот, які є провокаторами загострення захворювання.

Добова доза: не більше 100 г

ЯЛОВИЧИНА

Яловичина і телятина засвоюються по-різному: яловичина на 75%, а телятина на 90%, тому віддавайте перевагу «молодому» м`ясу.

Яловиче м`ясо багате каротином, який необхідний для зорової системи, і залізом, тому буде корисне всім, хто страждає анемією. Також в яловичині багато повноцінного білка, який необхідний тим, хто відновлюється після інфекційних хвороб, травм, опіків, а також спортсменам і дітям.

Але! У яловичині є пуринові сполуки, з яких в процесі обміну в організмі утворюється сечова кислота. Накопичення цієї кислоти викликає ниркову недостатність, сприяє розвитку подагри, остеохондрозу і інших захворювань. У дітей пурини викликають найпоширеніше порушення обміну речовин — ацетонімичний синдром.

Добова доза: 100 г

БАРАНИНА

Це м`ясо містить лецитин, який сприяє профілактиці діабету, стимулюючи роботу підшлункової залози, а також має антисклеротичні властивост і нормалізує обмін холестерину. Також в баранині багато фтору, що оберігає зуби від карієсу, солей калію, натрію, магнію, які необхідні для серця і судин. Баранина багата залізом, необхідним для кровотворення, і йодом, який забезпечує нормальне функціонування щитовидки.

Але! Холестерин в баранині найбільш тугоплавкий, і його складно перетравити. Тому таке м`ясо не підходить для людей із захворюваннями ШКТ і влітку.

Добова доза: 50 г

КУРЯТИНА

Курятина містить вітамін В6, тому корисна для серця, а також багато білка і глютамину, які є стимуляторами центральної нервової системи і зміцнюють організм.

Але! У курятині є гістамін, тому можлива алергія.

Добова доза: 200 г

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