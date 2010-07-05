При домашніх пологах діти вмирають удвічі частіше

Американські учені прийшли до висновку, що ризик смерті дитини при домашніх пологах удвічі перевищує ризик при народженні в пологовому будинку.

В ході великомасштабного дослідження співробітники Медичного центру Мена проаналізували північноамериканські і європейські дані майже 350 тисяч запланованих домашніх пологів і більш як 200 тисяч запланованих пологів в стаціонарі.

Аналіз показав, що при домашніх пологах відновлення матері відбувається швидше, і ускладнення у неї розвиваються дещо рідше, ніж в пологовому будинку. Проте ризик смерті дитини при пологах вдома удвічі перевищив ризик при пологах в стаціонарі і склав 0,2 відсотка.

За словами керівника дослідження Джозефа Уокса, за наявності у дитини природжених захворювань домашні пологи виявилися втричі більш ризикованими. Основними причинами смерті при пологах вдома стають порушення дихання, які без заходів з використанням реанімаційної апаратури часто закінчуються летально.

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