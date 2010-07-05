У Львівському онкоцентрі - нове сучасне обладнання
Придбав фонд Ахметова «Розвиток України»
8 липня о 12:00 у Львівському державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі відбудеться офіційний запуск сучасного комп’ютерного томографа для діагностики та планування якісної променевої терапії. Обладнання придбано за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Фінансування онкологічної служби Львівської області відбувається в рамках проекту фонду «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань», який спрямований на розвиток онкологічної служби України.
Учасники події:
- Василь Горбаль, голова Львівської обласної державної адміністрації
- Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»
- Вікторія Миколаюк, керівник проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»
- Ліляна Гримська, заступник голови ЛОДА
- Сергій Федоренко, начальник головного управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації
- Ігор Ковальчук, головний лікар Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру
- Мирослав Цюпак, головний радіолог Львівської області
Запрошуємо представників ЗМІ до участі у прес-конференції та презентації можливостей нового комп’ютерного томографу.
Місце та час події:
Дата: 08.07.10
Початок о 12:00
Адреса:
м. Львів, вул. Гашека, 2а
Контактні особи для акредитації:
Департамент зовнішніх зв’язків БФ «Розвиток України»
+3050 474 34 42
E-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua
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