У Львівському онкоцентрі - нове сучасне обладнання

8 липня о 12:00 у Львівському державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі відбудеться офіційний запуск сучасного комп’ютерного томографа для діагностики та планування якісної променевої терапії. Обладнання придбано за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Фінансування онкологічної служби Львівської області відбувається в рамках проекту фонду «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань», який спрямований на розвиток онкологічної служби України.

Учасники події:

- Василь Горбаль, голова Львівської обласної державної адміністрації

- Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

- Вікторія Миколаюк, керівник проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

- Ліляна Гримська, заступник голови ЛОДА

- Сергій Федоренко, начальник головного управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації

- Ігор Ковальчук, головний лікар Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру

- Мирослав Цюпак, головний радіолог Львівської області

Запрошуємо представників ЗМІ до участі у прес-конференції та презентації можливостей нового комп’ютерного томографу.

Місце та час події:

Дата: 08.07.10

Початок о 12:00

Адреса:

м. Львів, вул. Гашека, 2а

Контактні особи для акредитації:

Департамент зовнішніх зв’язків БФ «Розвиток України»

+3050 474 34 42

E-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua

Web: www.fdu.org.ua

Відділ зв’язків із ЗМІ Львівської ОДА

тел./ факс: (+38) 032 2999 144

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