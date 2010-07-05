У Києві в річці Десенка потонув 22-річний хлопець
13:36, 05 липня 2010Країна
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З початку сезону загинули 42 людини
Сьогодні вранці у Києві у річці Десенка навпроти парку Дружби народів потонув 22-річний хлопець.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в місті Києві, рятувальники підняли тіло загиблого на поверхню і передано оперативно-слідчій групі міліції для подальшого розслідування.
З початку купального сезону у Києві вже загинули 42 людини. В основному це чоловіки віком 25-36 років. Основними причинами загибелі є купання у стані алкогольного сп’яніння.
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