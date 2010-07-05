На пляжах у Конча-Заспі виявили небезпечні хімікати

У ніч на 1 липня у воду біля пляжів в Конча-Заспі поблизу санаторію Жовтень і дачного товариства Ветеран потрапила невідома субстанція яскраво-зеленого кольору. До полудня наступного дня берегова лінія трьох пляжів в 27 км від Києва була забарвленою.

У воді місцеві мешканці виявили білі пластівці і мертву рибу.

Президент Громади рибалок України Андрій Неліпа, який живе поруч з місцем події, сказав, що речовина, яка потрапила на пляж, схожа на мідний купорос, пише газета Сегодня.

"За всіма ознаками, це він. Його використовують у будівництві, а на лівому березі саме зводять котеджі. Бочка з хімікатами цілком могла випасти з якоїсь баржі, яка підвозить будматеріали. Припускаю, що вилилося літрів сто", - сказав Неліпа.

Місцеві мешканці на місце події викликали екоінспекції, МНС. Місце викиду оточили, просили не купатися.

Але, за словами мешканців, дві лабораторії і бригада рятувальників приїхали тільки наступного дня. Зараз пляжі біля садового товариства Ветеран відносно чисті, пише Газета.

Що саме потрапило у воду - екологи обіцяють відповісти вже сьогодні.

"Аналізи взяли тільки в п`ятницю, потрібно мінімум два-три дні, щоб визначити точно. Зараз не буду навіть робити припущень, що це може бути. Не хочу применшувати або перебільшувати небезпеку", - сказав Газеті по-київськи заступник начальника Держекоінспекції в Києві Олександр Посмітний.

Місцеві мешканці вважають, що будівельники, які працюють неподалік на будівництві котеджів, викинули ємність із залишками розчину у воду.

"За попередніми даними, це мідний купорос. Він використовується в садівництві як антисептик і для захисту дерев від комах. У п`ятницю ми зібрали з пляжу 4 мішки синього піску, приблизно 150 кг. Особливої небезпеки він не має, але краще не купатися - може викликати опіки на шкірі. Що стосується площі забруднення, то вниз за течією він навряд чи попливе, все прибило до берега", - заявив начальник ГУ з питань надзвичайних ситуацій в Києві Віталій Пшеничний.

Лікар-токсиколог Олена Омельяненко каже, що ця речовина може сильно обпалити шкіру і слизові, а при попаданні всередину - викликати шлункову кровотечу. У затоці купатися тимчасово не рекомендують.

Мідний купорос (сульфат міді (II)) - білі кристали, добре розчинні у воді. У водному середовищі, а також на повітрі хоча б з незначним вмістом вологи речовина кристалізується в блакитний пентагідрат, який і додає забарвлення. Купорос найчастіше застосовується в сільському господарстві при боротьбі зі шкідниками та хворобами. У будівництві його використовують для ліквідації плям іржі, при видаленні солей з цегельних і бетонних поверхонь, а також як засіб для запобігання гниття деревини. У харчовій промисловості в малій концентрації використовується, щоб запобігти скисанню: він зареєстрований як добавка Е519.

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