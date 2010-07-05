Вінниця: з “гастроентероколітом” госпіталізовано 7 осіб
15:48, 05 липня 2010Країна
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Святкували випускний у ресторані
До інфекційного відділення міської клінічної лікарні Вінниці з попереднім діагнозом “гастроентероколіт” госпіталізовано семеро осіб (випускники університетів), які 30 червня святкували випускний вечір та вживали страви у ресторані. Всього на святкуванні перебувало 66 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні госпіталізовані знаходяться у стані середньої важкості.
Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Подія знаходиться на контролі Головного управління МНС у Вінницькій області.
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