Вінниця: з “гастроентероколітом” госпіталізовано 7 осіб

До інфекційного відділення міської клінічної лікарні Вінниці з попереднім діагнозом “гастроентероколіт” госпіталізовано семеро осіб (випускники університетів), які 30 червня святкували випускний вечір та вживали страви у ресторані. Всього на святкуванні перебувало 66 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні госпіталізовані знаходяться у стані середньої важкості.

Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Подія знаходиться на контролі Головного управління МНС у Вінницькій області.