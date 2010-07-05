Чого Україні не вистачає, щоб подолати епідемію ВІЛ/СНІДу?

Україні не вистачає п`ять років фінансових вливань для того, щоб добитися результатів у подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні в Києві журналістам голова Комітету з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Світлана ЧЕРЕНЬКО.

Вона зазначила, що минулого року в Україні було прийнято Національну програму протидії ВІЛ/СНІДу на найближчі 5 років.

«Фінансування цієї програми значно збільшилося порівняно з попередньою - більш ніж в десять разів. Це приблизно близько 400 мільйонів гривень на рік. Проте, незважаючи на таку велику суму, цього недостатньо для гідної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в нашій країні», - сказала С.ЧЕРЕНЬКО, підкресливши, що на виконання програми необхідно 1,5 мільярда гривень на рік. Тільки тоді, за словами С.ЧЕРЕНЬКО, можна досягти реального зниження захворюваності ВІЛ-інфекцією.

«Держава дуже цінує співпрацю з Глобальним фондом, оскільки проблема ВІЛ/СНІДу в Україні набула таких масштабів, що національної відповіді фінансово недостатньо», - зазначила С.ЧЕРЕНЬКО.

Вона підкреслила, що остання програма боротьби з ВІЛ/СНІДом, яку наша країна виконала в 2008 році, сприяла тому, що «ми вперше досягли певних позитивних результатів».

«Фінансування програми, яку ми закінчили в 2008 році, здійснювалася майже на 70% за допомогою Глобального фонду. Якщо п`ять років тому кількість інфікованих збільшилася порівняно з попереднім роком на 40-50%, то вже минулого року ми досягли результатів, коли кількість ВІЛ-інфікованих зросла всього лише на 7%», - відзначила С.ЧЕРЕНЬКО.

Вона заявила, що бачить у цьому дуже важливий внесок профілактичних програм, які виконувалися за гроші Глобального фонду.

«Тут працювали профілактичні програми як первинної, так і вторинної профілактики. Якщо на початку виконання програми у нас серед споживачів ін`єкційних наркотиків було 70%, то до кінця виконання програми їх кількість зменшилася до 30%», - сказала С.ЧЕРЕНЬКО, підкресливши, що для подальшого стабільного результату й реального зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД необхідно забезпечити фінансування Глобального фонду.