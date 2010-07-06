Над Луганськом пронісся ураган

Вчора вдень, 5 липня, в Луганську пройшов сильний дощ з градом, спостерігалися шквалисті пориви вітру, грози. В результаті деякі вулиці міста опинилися під водою.

Під час дощу в деяких приміщеннях пропало світло, з перебоями працює мобільний зв`язок. Через потужні потоки води ускладнено рух транспорту.

Як повідомили очевидці, між парком ім.1 Травня і вул.Артема дерево впало і обірвало лінію електропередач. Вся вода з центру міста стікається в долину перед районом Камброд, у заплаву річки Лугані.

В управлінні МНС України Луганської області повідомили, що жодних даних щодо потерпілих внаслідок урагану немає.

Нагадаємо, через потужну зливу, що пройшла у п`ятницю, 2 липня, в деяких районах Києва, опинилися затопленими десятки вулиць, підземні переходи, парки і зони стихійної торгівлі.

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