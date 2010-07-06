Англійським школам заборонили фотографувати сніданки учнів

Школи англійського графства Глостершир під тиском критики згорнули програму з фотографування й рейтинговання сніданків, які батьки дають з собою молодшокласникам, пише Медпортал.ру з посиланням на The Daily Telegraph.

На початку 2010 року влада графства, місцева адміністрація охорони здоров`я і дирекції шкіл прийняли нову схему боротьби з дитячим ожирінням. Згідно з нею, у випадково вибраних учнів фотографували зібраний батьками сніданок, потім оцінювали вміст в їжі калорій, соли і цукру, а також наявність у раціоні свіжих овочів і фруктів і співставляли ці параметри з рекомендованими.

За підсумками оцінок складали анонімний рейтинг сніданків, обчислювали середню оцінку по школі і, запросивши батьків, знайомили їх з отриманими результатами. За словами представників деяких шкіл, така практика значно поліпшувала якість харчування учнів молодших класів.

Проте фотографування сніданків зазнало різкої критики з боку як батьків, так і деяких представників уряду. Член ради Глостершира у справах шкіл Джекі Холл (Jackie Hall) заявила, що така практика відгонює "Великим Братом" і дала розпорядження негайно її припинити.

Незважаючи на підтримку керівників охорони здоров`я графства, дев`ятнадцяти школам, які фотографували сніданки, довелося відмовитися від цієї програми.