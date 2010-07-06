Жінку, яка намагалася продати 10-річного сина, засудять

На Прикарпатті проти жінки, яка намагалася продати за кордон свого 10-річного сина, порушено кримінальну справу.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, співробітники підрозділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з протизаконною торгівлею людьми, УМВС України в Івано-Франківській області викрили у скоєнні злочину 44-річну жінку без постійного місця проживання, яка продала свого сина. Жителька Прикарпаття активно шукала можливість переправити дитину за кордон й отримати за це 30 тис. грн. Жінка розраховувала, що син жебракуватиме у Польщі.

В.ГУЛЬТАЙЧУК повідомив, що після того, як жінка знайшла прийнятний для неї варіант і висунула вимоги до покупця дитини, у ситуацію втрутилися оперативники. За словами керівника Відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з протизаконною торгівлею людьми УМВС України в Івано-Франківській області підполковника міліції Андрія РОГАЛЕВИЧА, зловмисницю було затримано, щойно вона завершила перерахунок грошей і спонукала сина пересісти в автомобіль чоловіка-покупця.

За незаконні дії, пов’язані з продажем дитини з метою її вивезення за кордон, щодо затриманої порушено кримінальну справу. Вона перебуває під вартою. 10-річного хлопчика поміщено в дитячий притулок.