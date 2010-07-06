Чому українцям слід негайно відмовитися від газованої води

Держспоживстандарт заходився перевіряти виробників газ-води. Обіцяє до кінця літа перетрусити дві сотні вітчизняних підприємств. Перші результати перевірок примушують замислитися – чи варто взагалі пити ситро.

На воду з бульбашками попит завжди високий. Її виробляють десятки вітчизняних підприємств. Однак шипучі напої з приємним смаком - це, передусім, суміш харчових добавок. За держстандартом, їх мають виготовляти з натуральних речовин. Але правил дотримуються не всі виробники.

Що кидають у газовані напої, контролери Держспоживстандарту побачили на власні очі. Відвідавши кілька підприємств на заході країни. У заводських технологів - величезний вибір. Контейнерів з домішками на складах - хоч греблю гати.

Зокрема, лимонну кислоту та інші консерванти використовують для підсилення смаку. Відповідного кольору напою надають барвники. Ароматизатори допомагають отримати необхідній запах. Крім того, напоям штучно подовжують життя.

Головна проблема - виробники іноді самі не знають, з чого вони готують напої. Харчові домішки переважно купують за кордоном. І не завжди перевіряють їхню якість, - нарікають контролери.

Лікарі впевнені, - якщо ситро вживати постійно і у великих кількостях, можна підірвати власне здоров’я. Це проблеми з кишечником, гастрити, алергія та багато іншого.

Щоправда, зашкодити може не кожен напій. Проте розібратися у їхньому розмаїтті досить важко. Тому медики радять не ризикувати. Якщо дошкуляє спрага, краще втамувати її звичайною водою або соком. А газовані напої можна пити лише у невеликих кількостях і перед цим бажано попоїсти.

tsn.ua