Як за кольором очей "прочитати" людину

Блакитноокі люди одарованіші за тих, хто народжений з темнішим кольором очей. Господарі таких очей досягають більших успіхів в академічному навчанні, ніж всі інші.

Довгий час учені не могли знайти зв`язок між кольором очей, характером і здібностями людини. Але американським дослідникам все ж таки вдалося упорядкувати всю наявну інформацію і видати сенсаційне відкриття.

Отже, учені довели, що блакитні очі є не тільки еталоном краси в сучасному світі, але ще виступають показником інтелектуальних здібностей людини. Блакитноокі люди здібніші за тих, хто народжений з темнішим кольором очей.

У них набагато розвиненіше стратегічне мислення і навіть в такі види спорту, як гольф, вони грають краще. Втім, навіть самим ученим, що отримали такі результати досліджень, важко пояснити свої висновки з наукової точки зору. «Ми не можемо пояснити дане явище, але точно упевнені в його достовірності», — заявила професор Джоана Роб з університету Лоувіл, що проводила дані дослідження.

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