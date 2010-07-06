Буковина: потерпілим через стихію почали виплачувати гроші

З п’ятниці, 2 липня, почався перший етап виплат постраждалим внаслідок стихійного лиха жителям Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за словами міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА, який відвідав Буковину, 100 найбільш постраждалих будинків отримали по 5 тис. гривень, 625 будинків - по 2 тис. грн. і 1125 будинків – по 1 тис. грн. Загальна сума виплат становить 3 млн. 187 тис. грн.

Міністр оглянув пожежно-рятувальний гелікоптер Ка-32, який прибув кілька днів тому як гуманітарна допомога від МНС Росії та російського уряду. Гелікоптер перебуває зараз в аеропорту Чернівців та в разі потреби буде залучений до пошуково-рятувальних робіт. Крім того, до Чернівецької області від російських колег прибули два літаки з гуманітарною допомогою: 3 електростанції, 80 наметів, 3,5 тис. ковдр, 400 комплектів посуду, 10 тонн цукру, 53 тис. консервів та одноразовий посуд.

Міністр разом із губернатором області Михайлом ПАПІЄВИМ здійснили обліт території та провели засідання міжвідомчого штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха.

За результатами засідання Н.ШУФРИЧ повідомив, що до кінця сьогоднішнього дня має бути відкачана вода з кількох десятків будинків, що лишилися. Залишається не відновленим газопостачання на одній ділянці, де було зруйновано газовод через річку Черемош, – це 2477 абонентів у 7 населених пунктах. Відновлення газозабезпечення в цьому регіоні очікується протягом трьох тижнів.

За словами Н.ШУФРИЧА, складніша ситуація з криницями. 4300 криниць було забруднено, повністю на сьогодні очищено 1300 криниць. «Було очищено більше, але, на жаль, підйом грунтових вод та опади, які мали місце після 29 червня, ускладнюють цю роботу», – зазначив міністр.

Він також повідомив, що всього зараз працює 26 автомобілів-цистерн, які забезпечують підвезення води, та поінформував, що рух у постраждалих регіонах майже повністю відновлено за винятком трьох мостів, щодо яких забезпечено об’їзні дороги. Там відновити рух планується у серпні, вересні та жовтні відповідно.

Крім того, очільник МНС повідомив про загиблу домашню худобу: 1471 птиця, 725 кролів, 62 свині та близько 40 голів іншої домашньої худоби.

Міністр звернув увагу, що предметом особливо пильної уваги в складних з точки зору клімату регіонах мають бути люди похилого віку та діти. Він укотре звернувся до батьків, щоб не випускали дітей, особливо під час грози, на вулицю.

«Ми зараз вивчаємо можливості попередження про небезпеку в цих особливо небезпечних регіонах через телебачення і радіо та збираємося розробляти систему звукового попередження на той випадок, коли внаслідок шквалу телебачення та радіо буде вимкнено. Ми будемо робити все, щоб довести сигнал МНС щодо погіршення ситуації до людей», - запевнив Н.ШУФРИЧ.

З Буковини міністр відбув до Одеської області, де залишається загроза прориву дамби на Дунаї.