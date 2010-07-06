Смородина - для молодості, малина - від кісти

Малина - жіноча ягода

«Малина лікує все, що нижче за пупок, — розповідає натуропат Олена Віталівна Світко. — А жіночою ягодою я її називаю, тому що вона багата фітогормонами, і їй під силу практично будь-які жіночі захворювання». Багатовікову репутацію має така порада: жінкам, які збираються народжувати, за пару тижнів до пологів потрібно попити відвар з листя малини. Візьміть 1 ст. л. листя малини, залийте 1 скл. кип`ятку, запарте протягом 2-х хвилин і можна пити з медом. Завдяки такому напою матка легко відкривається і жінка легко народжує. Та і взагалі, за словами Олени Світко, це чудова профілактика будь-яких жіночих хвороб.

Є у лікаря-натуропата ще один унікальний рецепт для жінок, який її ніколи не підводив. Беремо 3-літрову банку, кладемо туди 1 кг свіжої малини, додаємо туди 2 ст. свіжих або сухих квітів календули, 0,5 кг перемеленого алое (заздалегідь його потрібно потримати 3 дні в холодильнику, потім помити і пропустити через м`ясорубку), додаємо 1 ст. липового меду і все це доверху заливаємо коньяком. Закриваємо кришкою і на 2 тижні ставимо в темне місце. Потім проціджуємо і приймаємо по 20 г 4 рази на день. Таке зілля, за словами Олени Віталівни, чудово лікує кісту, є профілактикою фіброматозів. Його добре поприймати і тим, хто готується до материнства, оскільки ця цілюща суміш нормалізує гормональний фон, покращує стан слизистої матки.

Смородина - проти віку «Є таке правило. Потрібно посадити у себе на ділянці стільки кущів смородини, скільки тобі років, — розповідає Олена Світко. — Адже чим старша людина, тим більше кислого вона повинна вживати. А смородині в цьому плані серед ягід немає рівних». Чому людям у віці потрібного їсти багато кислого? Тому що речовини, що дають кислинку, роз`їдають тромби і солі, перешкоджаючи їх відкладенню. Добова норма — 1 склянка, але можна, якщо душа просить, їсти і більше. «А краще комбінувати смородину з травами», — радить Олена Віталівна. Вона рекомендує приготувати таку «комбінацію», яка володіє омолоджуючим ефектом: засипаємо половину 3-літрової банки смородиною, додаємо туди м`яту або мелісу, або шавлію, склянку меду або цукру і заливаємо горілочкою так, щоб вона повністю покрила всю цю суміш. Даємо настоятися пару тижнів і потім приймаємо ложку цієї настоянки після роботи або вранці натщесерце.

Але не варто обмежуватися тільки ягодами. За словами Олени Світко, смородинові листочки — унікальний протиалергічний засіб. Вони містять кортикостероїди, які нормалізують роботу наднирників. Алергікам потрібно їх засушувати, змішувати з листочками верби і потім пити цей збір (1 ч. л. збору на чашку кип`ятку).

segodnya.ua