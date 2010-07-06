Донеччина направить до Чернівців 100 тис. грн. допомоги
11:07, 06 липня 2010Країна
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Постраждалі від повені
Донецька область направить до Чернівців 100 тис. грн. допомоги людям, що постраждали від повені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.
«Ми сьогодні поспілкувалися з головою Донецької облради, з керівництвом адміністрації, і голова ради підпише таке розпорядження - 100 тис. грн. буде направлено людям, що постраждали від повені у Чернівцях», - сказав він.
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