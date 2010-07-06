Донеччина направить до Чернівців 100 тис. грн. допомоги

Донецька область направить до Чернівців 100 тис. грн. допомоги людям, що постраждали від повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

«Ми сьогодні поспілкувалися з головою Донецької облради, з керівництвом адміністрації, і голова ради підпише таке розпорядження - 100 тис. грн. буде направлено людям, що постраждали від повені у Чернівцях», - сказав він.