Збираємо аптечку на море

Про всяк випадок

Що потрібно узяти на море з медикаментів, щоб проблема із здоров`ям не стала несподіванкою? 1. Спирт, йод або зеленка 2. Антисептичні пігулки або льодяники для горла 3. Вушні краплі 4. Антибіотик від циститу 5. Протигрибкова мазь 6. Антигістамінні пігулки 7. Протизапальні пігулки 8. Гормональний гель від опіків 9. Нашатирний спирт 10. Активоване вугілля 11. Протидіарейний засіб 12. Бинт, вата segodnya.ua

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