Закарпаття: 34-річний чоловік потонув у ставку, рятуючи сина

У Закарпатській області чоловік потонув, рятуючи сина.

Як повідомив УНІАН помічник начальника ГУ МНС у Закарпатській області Федір ФІЛІП, вчора ввечері до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про загибель 34-річного чоловіка на ставку у с. Горбок Іршавського району.

За словами очевидців, 11-річний син загиблого вздовж берега плавав на надувному матраці. Раптово піднявся сильний вітер, і матрац з хлопчиком почало відносити на середину водойми. Батько кинувся сину на допомогу.

«Чоловіку залишалося допливти до сина кілька метрів, коли дитина впала з матраца. Батько встиг його

підхопити і допоміг вибратися на матрац. Разом вони попливли до берега», - сказав Ф.ФІЛІП. Коли до берега залишалося 3-5 метрів, чоловік раптово зник під водою.

На місці трагедії, за словами Ф.ФІЛІПА, працюють водолази. Пошуки тіла чоловіка ускладнюються сильною замуленістю ставка.