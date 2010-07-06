У якій країні живуть довше?
13:12, 06 липня 2010Країна
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Україна до списку не потрапила...
Статисти підрахували, як географія місця мешкання впливає на тривалість життя людини, і склали рейтинг по величині середньої тривалості життя чоловіків і жінок в різних країнах:
1.Гонконг (середня тривалість життя 79,5 років - для чоловіків, 85,6 років - для жінок);
2.Ісландія (78,9 років - для чоловіків);
3.Швейцарія (78,6 років - для чоловіків);
4.Австралія (78,5 років - для чоловіків, 83,3 року - для жінок);
5.Куба (76 років для чоловіків і жінок).
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