У якій країні живуть довше?

Статисти підрахували, як географія місця мешкання впливає на тривалість життя людини, і склали рейтинг по величині середньої тривалості життя чоловіків і жінок в різних країнах:

1.Гонконг (середня тривалість життя 79,5 років - для чоловіків, 85,6 років - для жінок);

2.Ісландія (78,9 років - для чоловіків);

3.Швейцарія (78,6 років - для чоловіків);

4.Австралія (78,5 років - для чоловіків, 83,3 року - для жінок);

5.Куба (76 років для чоловіків і жінок).

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