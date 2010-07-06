У 4-х областях України знеструмлено 61 населений пункт

Сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у чотирьох областях України сталося знеструмлення 61 населеного пункту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Полтавській області знеструмлено 26 населених пунктів, у Київській – 14, у Житомирській – 12, у Чернігівській – 7 та у Донецькій – 2.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Координацію аварійно-відновних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях.