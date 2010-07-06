Жителя Херсонщини вкусила степова гадюка
14:18, 06 липня 2010Країна
0
Потрапив до реанімації
В райцентрі Гола Пристань Херсонської області увечері 5 липня до реанімаційного відділення місцевої лікарні поступив 36-річний чоловік, якого вкусила степова гадюка.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС на Херсонщині, постраждалий, мешканець села Кардашинка, поступив до лікарні у стані середньої тяжкості.
За даними МНС, він натрапив на змію під час прибирання у власному гаражі. Гадюка вкусила чоловіка за ліву руку.
Фахівці припускають, що змія заповзла у гараж, рятуючись від спеки.
За даними ГУ МНС, у регіоні від початку року від укусів отруйних змій вже постраждали семеро осіб, серед них – двоє дітей. Смертельних випадків наразі не зафіксовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter