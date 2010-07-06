У Криму оголошено штормове попередження
15:06, 06 липня 2010Країна
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Сильні зливи, гроза, град
Кримське управління МНС оголосило штормове попередження у регіоні через можливе погіршення погодних умов у другій половині дня.
«Місцями очікуються сильні зливи, гроза, град», - зазначається у прес-релізі управління МНС, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.
Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів на секунду.
Також у МНС повідомляють, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплення, що сталося наприкінці червня у місті Красноперекопськ на півночі Криму. Там внаслідок зливи підвищився рівень ґрунтових вод. За даними на ранок 6 липня, частково підтопленнями залишаються 14 садиб.
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