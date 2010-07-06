Закарпаття: у водогоні виявили паличку сальмонели

Понад 500 осіб залишилися без питної води через виявлену у водогоні с. Велика Бакта Берегівського району Закарпатської області паличку сальмонели.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області, лабораторія Берегівської санепідемстанції у пробах води, відібраних для аналізу з водонапірної башти згаданого села, виявила паличку «Сальмонели».

Про даний факт фахівці СЕС одразу повідомили оперативно-рятувальну службу Закарпаття.

За результатами проб води було скликано позачергове виїзне засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Берегівської райдержадміністрації. Комісія ухвалила комплекс першочергових заходів щодо врегулювання ситуації.

Зокрема, за даними Центру пропаганди, від центрального водопостачання було відключено сім п’ятиповерхових, один чотириповерховий і 5 двоповерхових житлових будинків, де проживає близько 650 людей.

В ГУ МНС також повідомили, що зараз фахівці Берегівської санепідемстанції проводять дезінфекцію даної водонапірної башти і забірної свердловини.

Крім того, місцевих комунальників зобов’язали провести капітальний ремонт башти.

Наразі для мешканців, які потрапили у зону ризику зараження, питну воду підвозять.

У МНС також додали, що на даний час фактів отруєння місцевих жителів сальмонелою не зафіксовано.