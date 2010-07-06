У 3-річну дівчинку влучила блискавка
15:30, 06 липня 2010Країна
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Нині - у реанімації
В Андрушівському районі Житомирської області внаслідок удару блискавки 3-річна дівчинка потрапила до реанімації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області, надзвичайна подія сталась ввечері 5 липня у селі Стара Котельня. Дівчинка разом із мамою перебувала на полі, де їх і застала гроза. Щоб швидше дістатися додому, жінка посадила дитину собі на плечі і побігла. Блискавка влучила у дівчинку, яка одразу знепритомніла.
Дитину доставлено до реанімаційного відділення Андрушівської центральної районної лікарні.
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