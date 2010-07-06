У Херсоні з жінки "зняли порчу" за 15 тис. грн. і 4 тис.$

У Херсоні шахрайки за зняття порчі видурили у пенсіонерки 15 тис. грн. і 4 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МВС в області, 3 липня до чергової частини Суворовського відділу міліції звернулася 79-річна пенсіонерка і повідомила, що на вулиці до неї підійшли дві невідомі жінки і сказали, що на ній – порча. Шахрайки зголосилися її зняти, змусивши бабусю віддати їм за це усі гроші, які були в оселі. При цьому пенсіонерка сама віддала невідомим близько 15 тис. грн. і 4 тис. доларів.

Подібна ситуація цього ж тижня сталася із 78-річною жителькою Херсона, яка за зняття порчі віддала двом жінкам ромської національності 3 тис. грн.