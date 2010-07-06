У Дніпропетровську виготовляли синтетичні наркотики

15:55, 06 липня 2010
Країна
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Затримано організаторів

У Дніпропетровську Служба безпеки України затримала чотирьох організаторів великої лабораторії з виготовлення синтетичних наркотиків.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Нарколабораторія була найпотужнішою у регіоні. Мережа збуту психотропних наркотиків простяглася на Дніпропетровську, Донецьку і Запорізьку області. Щомісяця лабораторія збувала на чорний ринок до 1,5 кг метамфетаміну. Тривалий час ухилятися від покарання наркоділкам допомагав «дах» у правоохоронних органах.

У ході спецоперації співробітники СБУ взяли «на гарячому» під час виготовлення чергової партії метамфетаміну одного з наркоділків. У нього вилучили наркотики, гроші та фальсифіковане посвідчення працівника прокуратури. Пізніше правоохоронці затримали ще трьох його спільників.

Під час обшуків у нарколабораторії та у помешканнях зловмисників вилучено 350 г метамфетаміну (за цінами «чорного ринку» – близько 300 тис. грн.), лабораторне устаткування, хімічні компоненти та реактиви.

За матеріалами СБУ прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальні справи за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Триває слідство.

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