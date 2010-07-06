Медики констатують зниження травматизму дітей через ДТП

Медики констатують зниження травматизму дітей внаслідок ДТП на фоні значного зростання побутового та спортивного травматизму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили головний нейрохірург Управління охорони здоров’я м. Києва Микола ПОЛІЩУК та головний лікар столичного Старокиївського територіально-медичного об’єднання Сергій СИНИЦЬКИЙ.

За інформацією С.СИНИЦЬКОГО, за 6 місяців цього року до лікувальних установ Києва звернулись з черепно-мозковою травмою 6 тисяч дітей.

“Це різні причини травматизму. Трохи зменшується кількість травм, що пов’язані з автомобілями... Проте зростання побутового травматизму на іншому рівні значне”, - зазначив фахівець.

Так, за його словами, останнім часом часто трапляється травмування дітей, особливо зовсім маленьких, через падіння на них побутової техніки, наприклад, великих плазмових телевізорів, які малеча тягне за шнури, а також меблів.

“Це дуже тяжкі черепно-мозкові травми, політравми. І боротьба за життя цієї дитини триває по місяцю, по два... Проте є випадки, коли діти залишаються тяжкими інвалідами”, - сказав С.СИНИЦЬКИЙ.

За його словами, часом спостерігається травмування на дитячих майданчиках, які або занедбані, або мають у конструкціях металеві труби із загостреними неприкритими кінцями тощо.

С.СИНИЦЬКИЙ наголосив на важливості уваги з боку батьків за тим, де і чим зайняті діти.

Зі свого боку М.ПОЛІЩУК зупинився на темі вживання алкоголю під час відпочинку як дорослими, так і підлітками. На його переконання, слід суворо заборонити і взяти на контроль розпиття міцних алкогольних напоїв під час у масових гулянь.

Він наголосив, що із 46 пірнальників, які на сьогодні лікуються у столичному відділенні нейрохірургії від травми, отриманої під час відпочинку на воді, лише двоє були тверезими, решта – напідпитку або добре п’яні.

“Через це надзвичайно важливо заборонити на пляжах розпивання спиртних напоїв і продаж. Повинно все бути контрольовано”, - сказав М.ПОЛІЩУК.

Що стосується підлітків, то тут надзвичайно поширений хуліганський або вуличний траматизм, який, як правило, трапляється на фоні вживання алкоголю, додав він.

С.СИНИЦЬКИЙ відзначив окремі наслідки вживання алкоголю дорослими, коли це закінчується травматизмом чи навіть смертю їхніх дітей. Як приклад він навів нещодавній випадок, коли батьки святкували день народження дворічної дитини і посадили її на підвіконня з відкритим вікном. “Дитина впала і, на жаль, ми не змогли допомогти... Дитина загинула на місці трагедії”, - констатував він.

Фахівці наголосили також на тому, що людям, які травмувались у стані алкогольного сп’яніння, значно важче надати медичну допомогу.

За інформацією М.ПОЛІЩУКА, щороку в Україні від різних травм гинуть близько двох тисяч дітей, а десятки тисяч дітей отримують травми.

Він переконаний, що відпочинок дітей має бути активним, але при цьому відпочинок повинен бути з попередженням можливого травматизму.