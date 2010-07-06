Одещина: є загроза прориву дамби - підрозділи МНС готові до евакуації людей

В Одеській області залишається велика загроза підтоплення внаслідок можливого прориву дамби на Дунаї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявив під час робочої повідки до Одеської області.

"Завтра-післязавтра очікується 6 м 20 см. Щоправда, за останні кілька годин рівень води на 2 см зменшився і на середину дня становить 6 м 15 см. Ми пов’язуємо це з тим, що почали працювати гідроспоруди на румунській стороні. Ми бачили, як затоплено румунські населені пункти. Приблизно така картина очікувала б і нас, проте представники Державного комітету водного господарства провели дуже серйозну роботу з укріплення дамби. Необхідність підняття рівня дамби на 1 м та оперативне вирішення цього завдання дозволило зберегти передмістя Ізмаїла, яке в іншому випадку вже було б підтоплено", - сказав Н.ШУФРИЧ.

Міністр також повідомив про спостереження, які свідчать про можливість "великої води". "Гризуни залишили свої нори в дамбі, а також спостерігалося, як ідуть кабани та дикі кози з території між дамбою і Дунаєм. Це ще раз свідчить про те, що вода прибуває і дамба насичена водою", - додав він.

Водночас, за словами Н.ШУФРИЧА, підрозділи МНС готові до евакуації людей у разі прориву дамби. "Інфраструктура, на жаль, постраждає, серйозного ремонту вже потребуватиме дорога Ізмаїл – Рені. Але завдяки координації з органами місцевого самоврядування ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо все ж таки прорив здійсниться, постраждає 18 населених пунктів від Рені до Ізмаїла, особливо Орловка, Новосельське і Новонекрасовка – це близько 10 тисяч людей. У нас є часовий запас. Доки вода дійде до перших 300 будинків, ми встигнемо відреагувати та вивезти людей до тимчасових місць проживання – шкіл та санаторіїв", – запевнив міністр.

За його словами, зведений загін МНС, прикордонників, Міноборони, МВС і представників інших структур становить близько 750 осіб. Крім того, до роботи готові 130 одиниць спеціальної техніки та 250 автобусів.

Н.ШУФРИЧ повідомив, що максимальний рівень води у Дунаї очікується до 9 липня, втім цього можна буде уникнути, якщо румунська сторона працюватиме більш активно. Зокрема, за його словами, 9-10 липня очікується зниження рівня води з 6,15 м до 2,80 м.