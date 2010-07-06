Керівництво України має зосередитися на зниженні смертності

Директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла ЛІБАНОВА вважає, що для стабілізації чисельності населення України керівництво країни має зосередитися на зниженні рівня смертності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вона сказала сьогодні під час відео-мосту «Київ-Москва».

«Український уряд переважно зосереджений на збільшенні народжуваності – це заходи більш популярні, які дають швидший ефект. Хоча ми наполягаємо на тому, що основний акцент потрібно робити на зниженні смертності», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

За її словами, у першу чергу потрібно знизити смертність серед чоловіків працездатного віку, підлітків і сільського населення.

Е.ЛІБАНОВА відзначила, що є надії на успіх у поліпшенні ситуації в сільських районах країни, оскільки розробляється програма реформи охорони здоров`я.

«Оскільки у сільській місцевості велику роль відіграє недоступність якісного медичного обслуговування, ми розраховуємо, що у цьому плані щось вдасться зробити», - сказала вона.

Щодо смертності міського населення, експерт відзначила, що ситуація складніша, оскільки питання не стільки медичного обслуговування, скільки у нездоровому способі життя – зловживанні алкоголем, курінні, неякісному харчуванні тощо. «Тут на ефект в недалекому майбутньому очікувати не доводиться», - сказала Е.ЛІБАНОВА, додавши, що властями вжито певних заходів із заборони реклами алкоголю і обмеження на його вживання.

Вона відзначила, що депопуляція в Україні розпочалася з 1991 року, а загальне скорочення населення країни - з 1994 року, коли закінчився компенсаційний ефект від міграції.

За словами Е.ЛІБАНОВОЇ, в останні два роки покращала ситуація з народжуваністю. «Зростання народжуваності розпочалося з 2002 року… Смертність в 2008 і 2009 році трохи зменшилася», - відзначила вона.