Припинено діяльність "Клубу юних самогубців"

Добре, коли школярі об`єднуються за інтересами, однак що може бути жахливішим, коли вони вирішують дружною компанією звести рахунки з життям! П`ять учнів шостого класу в місті Сінлінь /провінція Шеньсі, Північно-Західний Китай/ утворили своєрідний "Клуб юних самогубців", розповідає газета "Чайна дейлі".

Всі вони - з сімей так званих мігрантів, селян, що відправилися на заробітки в міста і застрягли там на роки. Подібним в Китаї займаються близько 250 млн жителів сільських районів. Хлопці стали фактично безпритульними. Почуття самотності, відсутність турботи з боку близьких штовхнули їх на трагічне рішення - піти з життя, випивши отрутохімікати.

У покинутому храмі школярі змішали отруту з прохолодними напоями і випили по черзі. Однак дітей з ознаками сильного отруєння вчасно виявив випадковий перехожий. "Юних самогубців" негайно доставили в госпіталь. Трьох відпустили після надання першої медичної допомоги. Ще двоє поки перебувають на лікуванні, проте їхнє життя вже поза небезпекою, вважають медики.

ami-tass.ru