Працювати більш як 12 годин - заборонено!

Парламентський комітет з питань соціальної політики і праці рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про внесення змін до Кодексу законів про працю та обмежити тривалість робочого дня 12 годинами.

Про це повідомляється на офіційному парламентському порталі.

Зокрема, проектом закону №4682-д передбачається, що «тривалість щоденної роботи (зміни) при обліку робочого часу не може перевищувати 12 годин».