Вишня лікує кістки

Мало хто знає, що вишня завдяки кислотам, що містяться в ній, лікує кістки. Людям, які страждають наростами на кістках, подагрою, відомий український натуропат Олена Світко рекомендує з`їдати до 1 кг вишні в день, а її м`якоттю натирати шишки і нарости.

Крім того, ще Авіценна писав, що вишня — унікальний плід, який допомагає позбавитися печії і підлікувати шлунок. Вважається також, що вишня добре допомагає при хворобах щитовидної залози. Для цієї мети Олена Світко рекомендує узяти гілочку вишні з ягодами, залити кип`ятком, небагато м`яти, покласти на ганчірочку і прикласти цей компрес на щитовидку на 30 хвилин. І так робити щодня протягом 2-х тижнів.

segodnya.ua