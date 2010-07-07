24-річного чоловіка укусила гадюка - госпіталізовано у тяжкому стані

У Херсонській області 24-річного чоловіка після укусу гадюки госпіталізовано у тяжкому стані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, до Новотроїцької районної лікарні 6 липня госпіталізовано 24-річного жителя села Сергіївка, якого гадюка укусила за праву ногу.

Наразі стан постраждалого є стабільно тяжким.

Це вже другий випадок укусу отруйної змії в області з початку тижня.

Загалом за даними обласного ГУ МНС в регіоні з початку року від укусів отруйних змій вже постраждали 8 людей, серед яких 2 дітей. Летальних випадків поки не зафіксовано.