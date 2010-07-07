У Полтавській області зайнялися торф'яники

Сьогодні вночі біля села Радалівка Глобинського району Полтавської області в поверхневих покладах торфу виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС у Полтавській області, вогонь поширився на площі близько 2 га. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої особи. Збитки з`ясовуються. Протягом ночі була ліквідована пожежа на площі 0,5 га. Продовжити гасіння планується сьогодні.