У Криму подовжене штормове попередження
Можливе підвищення рівня води
Штормове попередження, що було оголошене у Криму у вівторок, продовжене на середу, 7 липня, через очікувані складні погодні умови.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, місцями на території півострова очікуються сильні зливи, грози і град.
Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів на секунду.
Можливе підвищення рівня води у річках до одного метра.
Тим часом, у Красноперекопську на півночі Криму, де через зливи наприкінці червня піднялися грунтові води і виявилися підтопленими 60 приватних будинків і 45 городів, продовжується ліквідація наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня.
За даними на сьогоднішній ранок, залишаються підтопленими шість домогосподарств.