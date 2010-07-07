93% українців не згодні з підвищенням пенсійного віку

Згідно з результатами опитування, проведеного компанією TNS-Україна, 93,4% українців виступають проти підвищення пенсійного віку.

Як заявили в компанії, 93,4% українців вважають, що пенсійний вік взагалі не потрібно підвищувати, тільки 2,8% вважають, що його потрібно підвищити і для чоловіків, і для жінок, 0,7% - тільки для чоловіків, ще 0 , 7 - тільки для жінок і 2,4% - вагалися з відповіддю.

При цьому 66% українців вважають, що 60 років для чоловіків і 55 років для жінок - це саме той вік, коли слід виходити на пенсію. У той же час 30% українців вважають, що 60 років для чоловіків і 55 років для жінок - це занадто пізно, щоб виходити на пенсію, 2% вважають, що занадто рано, і 2% - не змогли відповісти.

89,2% опитаних згодні з твердженням, що жінки повинні виходити на пенсію раніше, 6,5% українців вважають, що пенсійний вік чоловіків і жінок має бути однаковим, і 4,3% - вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося з 10 по 17 травня, опитано 1200 респондентів у віці 16-75 років. Похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомлялося, поступове вирівнювання пенсійного віку чоловіків і жінок протягом 10 років передбачено програмою економічних реформ Президента України Віктора Януковича.

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