"Чорний список" найшкідливішої для зубів їжі

Рейтинг продуктів, найбільш шкідливих для зубів, створений австралійськими стоматологами. Всі продукти із списку інтенсивно руйнують зубну емаль.

Основними пунктами рейтингу виявилися солодкі газовані напої. Дуже шкідливі для зубної емалі льодяники. Але справжньою несподіванкою стала поява в списку продуктів, що традиційно вважалися корисними для здоров`я.

Як заявила голова австралійської стоматологічної асоціації, доктор Пилипа Сойєр, в «чорний список» потрапили також батончики мюслі, апельсиновий сік і енерго-тоніки, такі як "Red Bull" або "V Energy". Вони і є основними ворогами зубів. Причина - в підвищеному вмісті цукру і кислот у складі вказаних продуктів.

Особливо ці продукти шкідливі для дитячих зубів. Фахівці у галузі стоматології рекомендують батькам годувати дітей п`ять разів на день, включаючи другий сніданок і полудень. Такий режим харчування допоможе уникнути «перекушувань». Саме під час «перекушувань» найчастіше споживаються шкідливі продукти.

Але далеко не всі фахівці розділяють побоювання австралійських учених. Наприклад, дієтолог Таніа Ферраретто відзначає, що у такому разі людям треба відмовитися і від фруктів. Багато фруктів містять як цукор, так і кислоту.

lamaportal.ru