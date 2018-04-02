Як колір їжі впливає на наше здоров'я?

Виявляється на наш настрій, самопочуття і здоров`я впливає не тільки колір меблів, стін, але навіть колір приготованих страв, колірна гама яких здатна творити дива: вже доведено, що правильно підібрані відтінки їжі, освітлення і обстановка підвищують апетит і покращують процеси травлення. У одній з європейських країн був проведений цікавий експеримент. Звичайні для людського ока продукти харчування за допомогою освітлення були прикрашені в інші, не відповідні природному кольору продуктів відтінки. Наприклад, зелений горошок по своєму кольору став схожий на червону ікру, м`ясо придбало сіруватий відтінок, молоко стало фіолетовим, а горезвісна яєчня перетворилася на яскраво-червону страву. До такого незвичайного столу були запрошені достатньо голодні і спраглі поїсти люди. Яке ж було їх здивування, коли вони побачили такий незвичайний стіл, але експериментатори здивувалися ще більше – більшість з присутніх не змогли доторкнутися до приготованих страв, а ті, хто зважився таки їх покуштувати, відчули страшне нездужання. Хоча, доречно зауважити, смак страв був відмінним.

Психологи єдині в думці: на здоров`я людини, а також на його настрій впливає не тільки вітамінний склад страв, але і їх колірна гама.

Червоний колір Щоб відновити енергетику, а також підняти життєвий тонус, необхідно вживати в їжу продукти червоного кольору (червоний солодкий перець, червоне вино, томати, вишня, червоний виноград, кавун, м`ясо). Ці продукти також допомагають позбавитися негативу, накопиченого протягом дня, поганого настрою, депресії, а в деяких випадках допомагають в боротьбі із запальним процесом.

У винограді, кавуні, папайї, томатах міститься лікопен – достатньо могутній антиоксидант, зміцнюючий серцевий м`яз, що допомагає боротися з серцево-судинними захворюваннями.

Оранжевий колір Споживаючи апельсини, моркву, гарбуз, кукурудзу, абрикоси і манго, можна не турбуватися про травлення, засвоєння корисних речовин і очищення організму від шкідливих речовин, що потрапляють в наш організм з навколишнього середовища. Також велика частина продуктів оранжевого кольору містить в собі такий антиоксидант, як бета-каротин, дія якого направлена на зміцнення імунної системи. До того ж, оранжеві фрукти і овочі забезпечують організм вітаміном С, а солі фолієвої кислоти, що містяться в них, благотворно впливають на серцево-судинну систему, запобігають розвитку дефектів у плода під час вагітності.

Жовтий колір Продукти жовтого кольору, також як і продукти червоного, містять велику кількість вітаміну С. До того ж, у їх складі багато каротиноїдів, а деякі продукти, такі як: куркума і гірчиця, містять такий антиоксидант, як куркумін, направлений на боротьбу із запальними процесами в нашому організмі. Жовті продукти очищають від шлаків, піднімають настрій, сприяють збільшенню швидкості сприйняття інформації головним мозком, відмінно впливають на розумову і фізичну активність. До таких продуктів належать: яєчний жовток, мед, пиво, сири, диня, а також всі овочі і фрукти жовтого кольору.

Синій, блакитний, фіолетовий кольори До фіолетової їжі відносяться виноград, ожина, баклажани. Ці продукти допоможуть позбавитися здуття живота і колік, заспокоять, знімуть болі в очах, укріплять імунну систему. Фіолетовий колір краще всього чимось «розбавляти», інакше є можливість заснути за столом.

У боротьбі із стресом і викликаним ним головним болем допоможе справитися їжа блакитного кольору – слива і голубика.

Усунути тахікардію, зняти м`язовий біль і напругу допоможуть продукти синього кольору: виноград і чорна смородина.

Взагалі більшість продуктів даного «сімейства» в своєму складі мають речовини, які нейтралізують канцерогени в організмі і запобігають серцево-судинним захворюванням.

Зелений колір «Зелені» по своїх корисним якостям випереджають решту кольорів на декілька кроків. У фруктах і овочах зеленого кольору міститься більше всього вітамінів і корисних речовин. Тому медики радять включати в щоденний раціон живлення якомога більше фруктів і овочів зеленого кольору. До того ж, зелена їжа допомагає позбавитися негативних емоцій, нормалізує артеріальний тиск, позбавляє від стресу, покращує зір, та і взагалі перешкоджає розвитку багатьох захворювань очей!

Білий колір З продуктами білого кольору слід бути обережніше тим, хто прагне схуднути – така «біла» їжа, як відварний рис, банани, картопля, молоко, спагетті, м`якоть кокоса багата на вуглеводи.