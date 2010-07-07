Кава стимулює витривалість

Британські медики стверджують, що звичайна кава може поліпшити результати спортсменів на 6%. Дослідження показали, що вживання кофеїну у великих кількостях сприяє підвищенню витривалості, якщо фізичні навантаження не є надмірними. Краще всього результат помітний при бігу на довгу дистанцію.

Звичайно, в звичайному житті це особливого значення не має, оскільки результат поліпшується приблизно на 6%, але для спортсменів це може грати важливу роль. До речі, в 2004 році кофеїн був виключений із списку заборонених речовин.

В той же час учені упевнені, що кофеїн слід ввести в список заборонених речовин для професійних спортсменів, оскільки навіть незначний вплив може стати причиною отримання медалі.

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