Клініку для ВІЛ-інфікованих не виселятимуть з Лаври до виділення їй іншого приміщення - Митник

Клініку Інституту епідеміології і інфекційних хвороб ім. Громашевського, у якій лікуються ВІЛ-інфіковані, не виселятимуть з території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника до виділення їй іншого приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК, коментуючи відповідне рішення Кабінету міністрів.

“Ніхто нікого нікуди не виселяє і не буде відселяти, поки не буде підготовлене відповідне приміщення”, - сказав З.МИТНИК.

Водночас міністр не відповів на запитання про можливість компенсації благодійних коштів, свого часу внесених засновником фонду “АнтиСНІД” Оленою ФРАНЧУК на розвиток лікарні для ВІЛ-інфікованих. (У 2008 році за кошти фонду було відремонтовано і обладнано відділення ВІЛ/СНІДу клініки – УНІАН).

“Це приміщення Академії наук, а не Міністерства охорони здоров’я, але мене турбує, перш за все, проблема пацієнтів. Якщо вони будуть переселятися, то вони будуть переселятися у відповідне для цього приміщення, яке буде не гірше, а краще”, - зазначив він.

За словами З.МИТНИКА, фінансуватиме заходи з перенесення лікарні в інше приміщення уряд.

“Хворі будуть забезпечені лікуванням”, - підкреслив міністр.

Водночас, за його словами, терміни переселення лікарні точно не визначені. “Це може бути і протягом року”, - додав З.МИТНИК.

Довідка УНІАН. 14 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким, керівники ряду профільних міністерств і відомств зобов`язані "вжити до 16 липня 2010 року заходи щодо виселення з території Києво-Печерської Лаври суб`єктів господарювання, діяльність яких не пов`язана з діяльністю монастиря і Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника".