Провідні стоматологи України допомагають ветеранам війни

Асоціація імплантологів України здійснила в Києві безпрецедентну акцію, присвячену 65-річчю перемоги у Другій світовій війні. 50 провідних стоматологів-імплантологів, які представляють усі регіони України, провели в Києві протягом дня (з 9.00 до 18.00) 73 операції з імплантації зубів за протоколом «Усе на чотирьох» ветеранам Другої світової та дітям війни віком від 70 до 93 років. Уже наприкінці цього ж дня ветерани отримали нову якість життя, змогли повноцінно приймати їжу та спілкуватися.

Більшість ветеранів не мають власних зубів і користуються знімними пластмасовими протезами. На жаль, такі протези погано фіксуються в порожнині рота, погіршують артикуляцію та унеможливлюють повноцінне споживання їжі. Тому, усвідомлюючи свою соціальну відповідальність перед найуразливішими верствами населення, члени асоціації вирішили поліпшити якість життя ветеранів, полегшивши їхнє спілкування з рідними та близькими.

«Статистика свідчить, що 50% людей у нашій країні після 65 років — беззубі. Я переконаний, що сьогодні протезування на імплантатах — це не альтернатива, а єдина можливість повернути людині втрачені зуби, — зазначає президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація імплантологів України» Ярослав Заблоцький на урочистому відкритті заходу. — Своєю акцією ми хочемо привернути увагу суспільства до підтримки ветеранів, яка має стати справою кожного. Плекаємо надію, що в майбутньому держава знайде кошти для фінансування такої допомоги хоча б для інвалідів та учасників війни».

Операції з імплантації проходили в Головному військовому госпіталі Києва (головний лікар генерал-майор М.Бойчак) за підтримки Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я України, що й стало вирішальним при виборі медичного майданчика для благодійного імплантологічного марафону.

«Пацієнтів треба було попередньо госпіталізувати, обстежити, тобто організувати увесь комплекс необхідних заходів для передопераційного та післяопераційного догляду за хворими. Це додатковий клопіт, до якого не були готові інші медичні заклади, куди ми звернулися з цією пропозицією, — розповів почесний президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація імплантологів України» Мирон Угрин. — У підсумку у військовому госпіталі ми отримали корисний досвід під час навчання-співпраці військових і цивільних медиків. Масштаб допомоги, який надали за один день, можна прирівняти до масового надходження поранених у щелепно-лицеву ділянку. Після операцій госпіталь навіть організував автобусні перевезення прооперованих на комп’ютерну томографію та інші процедури».

Завдяки новітнім стоматологічним технологіям прооперовані вже невдовзі починають відчувати імплантати як свої зуби. І тут дуже важливий досвід і висока кваліфікація спеціалістів. Операції були зроблені лікарями-добровольцями — провідними українськими імплантологами. Кожна команда, яка складалася з чотирьох осіб (лікар-хірург, лікар-ортопед та два асистенти), провела протягом одного дня стоматологічну імплантацію двом пацієнтам за однаковим протоколом: під місцевою анестезією в міжментальному просторі нижньої щелепи та на беззубій верхній щелепі встановили по чотири імплантати з негайною фіксацією на них тимчасових незнімних конструкцій.

Догляд за ортопедичними конструкціями на імплантатах не вимагає від ветеранів додаткових коштів. Усі витрати з постійного протезування взяли на себе стоматологічна поліклініка Міністерства оборони (завідувач полковник медслужби Р.Камалов) та кафедра ортопедичної стоматології Національного медичного університету ім. О.Богомольця (ректор професор В.Москаленко), а всі медичні ризики пацієнтів були застраховані. Для проведення акції близько десяти українських та світових виробників імплантатів виділили свою продукцію. В результаті було прооперовано 56 ветеранів, яким встановлено майже 300 імплантатів.

Як підкреслив міністр оборони України Михайло Єжель: «Наші ветерани перемогли фашизм, відстояли свободу країни, а отже, мають право на найвищу повагу і захист з боку держави та суспільства. Належний рівень життя ветеранів — це той мінімум, який ми всі повинні забезпечувати».

Стоматологічна імплантація не має вікових обмежень. Тепер у цьому переконалися 70—90-річні пацієнти. «Штучні зуби, фіксовані на імплантатах, не потрібно знімати, вони слугують як справжні і не потребують особливого догляду», — наголосив доцент кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О.Богомольця П.Куц.

«Ми розуміємо, що стоматологічна імплантація коштує недешево. Але це єдина можливість відчути радість спілкування і жити повноцінним життям. Ми вдячні лікарям-добровольцям, проте вважаємо, що добре було б продовжити цю благородну справу по всій Україні», — підкреслює президент Міжнародної організації ветеранів-учасників ВВВ Володимир Воронцов.

Акцію вирішено продовжити в регіонах. Вона триватиме впродовж року. Її організацію покладено на місцеві осередки Всеукраїнської громадської організації «Асоціація імплантологів України».

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dt.ua