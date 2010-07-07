Дитина може потонути навіть у невеличкому домашньому басейні

Американські фахівці Monroe Carell Jr. Children `s Hospital при Університеті Вандербілта попереджають батьків, що потонути можна і в склянці води. Тож радять ніколи не залишати дітей без нагляду, коли вони плещуться "у домашньому басейні". Експерти нагадали, що ризик випадкової смерті дитини, включаючи утоплення, при купанні в басейні зростає в п`ять разів. З кінця травня цього року педіатри клініки зіткнулися з 19 випадками, в яких діти постраждали в басейні і були доставлені до лікарні на швидкій допомозі. Восьмеро дітей з цього числа померли. Тільки протягом останніх чотирьох днів лікарям вдалося повернути до життя трьох дітей, що захлинаються водою у басейні.

У зв`язку з частими нещасними випадками за участю дітей в басейнах експерти настійно рекомендують батькам посилити пильність і постійно стежити за своїми дітьми, тому що більшість смертей сталося саме через неуважність і недбалість дорослих під час дитячого купання. Клініцисти радять батькам не тільки не лишати дитину одну у басейні, але і весь час стежити за нею, не відволікаючись ні на хвилину навіть на телефонні дзвінки. Крім утоплення, діти ризикують вдаритися головою в басейні, отримати інші травми, включаючи вивихи і переломи.

ami-tass.ru